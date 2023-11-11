وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بتوسيع نطاق الحرب إلى لبنان

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتوسيع نطاق الحرب إلى لبنان، قائلًا إن «حزب نصر الله يجر لبنان إلى حرب قد تندلع».

وأضاف في تصريحات، أوردتها قناة «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، مساء السبت، أن «حزب الله يرتكب أخطاء»، لافتًا إلى أن «من سيدفع الثمن هم مواطنو لبنان».

واستطرد: «ما نفعله في غزة سنفعله في بيروت، وعدوانية حزب الله لم تعد مجرد استفزاز».

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن الجبهة اللبنانية ستظل ضاغطة على إسرائيل في ظل حربها المستمرة على قطاع غزة.

وأضاف في كلمة هي الثانية له منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، اليوم السبت، أنهم رصدوا موجة تهديدات جديدة من الاحتلال الإسرائيلي بسبب تطور العمل العسكري للمقاومة في لبنان.

وأشار إلى أنّ سياستهم في المعركة الحالية هو أن الميدان هو الذي يقرر ويمضي، في حين يلتزم هو بالتعبير عما يحدث في الميدان وليس العكس.

ولفت إلى أن المقاومة تخوض معركة الصمود والصبر وجمع الانتصارات، مؤكدا أن الوقت هو الذي يساعد على إلحاق الهزيمة بأي عدو.

ونوه بأن كل نماذج حركات المقاومة احتاجت إلى سنوات طويلة من بناء الانتصارات وتقديم التضحيات حتى يُجبَر العدو على الاعتراف بالهزيمة.

وأكّد أن معركة غزة تجمع كل المقومات التي تُجبر الاحتلال الإسرائيلي على التراجع والاستمرار في التخبط.