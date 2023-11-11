محمد يوسف حكما لمباراة الأهلي والجونة في الدوري الممتاز

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كشفت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن اسماء طاقم التحكم المُكلف بإدارة مباراة الجونة والأهلي، مساء اليوم السبت، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق الجونة نظيره الأهلي على ستاد خالد بشارة، في الخامسة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 4 من الدوري المصري.

وسيقود مباراة الجونة والأهلي الحكم الدولي محمد يوسف، وسيعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وأسامة عبد اللطيف، فيما سيكون محمود ناصف حكمًا رابعًا.

بينما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، مصطفى مدحت ومحمد عباس قابيل.