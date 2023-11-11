التنمية المحلية: تنفيذ ورشتي عمل لتعميم الممارسات الجيدة لتنمية الصعيد

آمنة: ترشيح 75 متدربا من مسئولي إدارات التخطيط في 25 محافظة لحضور ورشتي العمل



وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية بإدراج ورشتين عمل، بدءاً من اليوم السبت؛ لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع المحافظات بالأسبوع الـ14 من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام المالي 2023-2024، وذلك خلال الفترة من 11-11-2023 وحتى 16-11-2023، ويستفيد منهما 75 متدرباً من مديري ومسئولي الإدارة الاستراتيجية والتخطيط والمتابعة على مستوى المحافظات.

وأوضح آمنة، في بيان له، أن ورشة العمل الأولى ستتم على مدار 3 أيام خلال الفترة الأولى، بداية من اليوم وحتى 13 نوفمبر لمحافظات "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والفيوم، والأقصر، وبني سويف، والمنوفية، وأسوان، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، ومطروح"، بينما تكون ورشة العمل الثانية في الفترة من 14 نوفمبر وحتى 16 من نفس الشهر ويستفيد منها متدربون من محافظات "شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وأسيوط، والمنيا، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، ودمياط، والبحيرة، والدقهلية".

ولفت إلى أن ورشتي العمل تستهدفان التدريب على كيفية إعداد الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية طبقاً للبرامج المطورة حتى يتسنى إعدادها وتسليمها في مواعيدها المقررة لوزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن منظومة التدريب تأتي كأحد الأطر الأساسية في خطة تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ورفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وامتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية، بالإضافة إلى امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال التخطيط المتكامل والتشغيل وإدارة الاصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.

وأوضح، أن المحتوى التدريبي لورشتي العمل ستتضمن التركيز على الإطار العام لمنظومة التخطيط المحلي المطورة، والإرشادات العامة لإعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، والتعريف ببرامج التنمية المحلية المطورة، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وبرنامج تحسين البيئة، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات، وبرنامج التنمية الحضرية والريفية، إضافة إلى تطبيق ورش عمل عملية لتنفيذ المحتوى التدريبي الذي حصل عليه المتدربون بشكل عملي.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم تكليف القائمين علي مركز التنمية المحلية بسقارة بالتركيز في خطته التدريبية الحالية على تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حتى تتمكن الوزارة من تأهيل فريق عمل من كوادر الإدارة المحلية؛ ليصبحوا مدربين ومؤهلين على أعلى مستوى، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لفريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مع الاستفادة بخبرات البنك الدولي في تنفيذ الدورات.