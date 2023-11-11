قال المتحدث باسم وزارة الصحة العالمية، كريستيان ليدمير، إن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تقارب 11 ألفا، من بينهم أكثر من 4400 من الأطفال، فيما لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض.



وأشار خلال تصريحات لـ«Sky News» السبت، إلى تعرض حوالي 27 ألفا إلى إصابات وصفها بـ «الفظيعة»، لافتا إلى أن بعضها تتطلب إجراء عمليات بتر أطراف.



وأعلن خروج 20 مستشفى داخل القطاع من الخدمة، فضلا عن توقف مركز علاج السرطان؛ نتيجة التعرض للأضرار جراء القصف إلى جانب نفاد الوقت، مؤكدا أن الأوضاع الصحية خطيرة.



وتابع: «جناح الأمومة شمال غزة لا يعمل وسيتوقف قريبا، وهناك 180 امرأة يلدن يوميا ليس لديهن مكان آمن، وأصحاب الأمراض المزمنة والسرطان ليس لديهم أي مكان يذهبون إليه»، لافتا أيضا إلى توقف سيارات الإسعاف عن الوصول إلى المرضى جراء القصف وتهدم البنية التحتية.



وأشار إلى نزوح أكثر من نصف سكان قطاع غزة تجاه الجنوب في محاولة لإنقاذ حياتهم، مؤكدا في الوقت ذاته، تعرض ما يتراوح بين 30 إلى 40 % من حصيلة الشهداء داخل مناطق الجنوب، قائلا: «الناس كانوا يتعرضون للنيران والقصف في الممرات التي زعمت إسرائيل أنها آمنة».



وأوضح أن مراكز إيواء وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين مكتظة بالسكان، فضلا عن انعدام المياه الصالح للشرب، معقبا: «جنوب القطاع موبوء بالأمراض وتحرك نصف الشعب إلى الجنوب يزيد انتشار العدوى.



ودعا إلى ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وتوفير الممرات الآمنة لعبور المساعدات الإنسانية والغذائية والمياه إلى سكان القطاع، قائلا «5 % من إمدادات المياه داخل غزة هي فقط الصالحة للشرب، الوضع لا يمكن الحياة فيه، يجب وقف إطلاق النار فورا».