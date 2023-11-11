القمة السعودية الإفريقية تشدد على وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية

شدّد "إعلان الرياض" في ختام أعمال القمة السعودية – الأفريقية، التي انعقدت في الرياض، اليوم الجمعة، على "ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة حماية المدنيين في غزة وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسان".

وناقش المجتمعون، تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربوا عن "بالغ قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة"، بحسب "إعلان الرياض"، الصادر اليوم الجمعة في ختام القمة التي تراسها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد المشاركون "أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية"، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".

وشدد الحاضرون على "ضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة خاصةً وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن".

وأكد المجتمعون، "ضرورة إنهاء السبب الحقيقي للنزاع المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي، وأهمية تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

كما أكد القادة، على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن الجوار على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الدول وفقاً للقانون الدولي.

كما بحثوا سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود، وتبادل الخبرات، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن والسلم في العالم.

ودعا المجتمعون إلى تكثيف التعاون في مجال الامن البحري كأحد عوامل الاستقرار والتنمية للدول، وبما يساهم في تعزيز وسلامة البيئة البحرية والعمل المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال.

وثمن المجتمعون، جهود المملكة العربية السعودية لإنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وأشار "إعلان الرياض"، وفقا لـ"واس"، إلى دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقد القمة السعودية الأفريقية بمدينة الرياض بالمملكة، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.