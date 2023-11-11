يبدأ العرض المسرحي "الحفيد" أول ليالي موسمه الرابع على المسرح القومي بالعتبة، وهو من إنتاج فرقة المسرح القومي، تحت إشراف الفنان الدكتور أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي.

يُقدّم العرض يوميا ماعدا الأربعاء في الـ8:30 مساء، بداية من اليوم السبت، وهو عن رواية الأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.

يشارك في بطولة العرض كل من الفنانين، سماء إبراهيم، عابد عناني، شادي سرور، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، جنا صلاح، أمير عبدالواحد، محمد يسري، زينب العبد، نشوى علي عبدالرحيم، ندا عفيفي، عبدالباري سعد، محمود سليمان، ليلى عبدالقادر، عبده عماد، ماجد مارك، فادي باسم، والطفلان جايدن جورج وزينب، بالاشتراك مع الفنان عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة.