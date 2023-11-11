متحدث جيش الاحتلال: مقتل 361 جنديا منذ 7 أكتوبر

قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن عدد القتلى بين الجنود ارتفع إلى 361، بينهم 5 من جنود الاحتياط الذين قتلوا في معارك غزة اليوم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن بلاده تعمل على مدار الساعة من أجل إعادة المحتجزين لدى المقاومة الإسلامية، قائلًا إن «الأمور معقدة وتستغرق وقتًا».

ولفت إلى أن «الأجهزة الأمنية المختلفة تعمل في كل النواحي الاستخبارية والعملياتية؛ من أجل إعادة المحتجزين للوطن ولن تترك أي فرصة لتحقيق ذلك».

وأشار إلى إبلاغ عائلات 239 مخطوفًا ومخطوفة بالتطورات والمعلومات المتاحة، لافتًا إلى بذل جهد استخباري لتحديد أماكنهم.

وأكمل: «حركة الجهاد الإسلامي تحتجز عددًا من المواطنين، وعندما تتوافر لدينا المعلومات لن نمنع أي فرصة لإعادتهم مرة أخرى».