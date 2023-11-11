آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين بغزة

تظاهر آلاف الأشخاص، مساء اليوم، في مدينة تل أبيب الساحلية الإسرائيلية ومدن أخرى، للمطالبة بالإفراج عن 239 رهينة محتجزين في قطاع غزة.

وتجمع المتظاهرون في تل أبيب أمام متحف الفنون بوسط المدينة. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الإسرائيليون مع وقف إطلاق النار" و"لا يوجد منتصرون في الحرب" و"لا يوجد حل عسكري".

وقال نوعام بيري الذي أسر والده على يد حماس في 7 أكتوبر، وفقا لما نقلته عنه صحيفة هآرتس الإسرائيلية : "السيد رئيس الوزراء، أعضاء مجلس الوزراء، لا تتحدثون معي عن الغزو، لا تتحدثون معي عن تسوية غزة بالأرض. لا تتحدثون على الإطلاق. فقط اتخذوا إجراء... أعيدوهم إلى المنزل الآن".

وتم أيضا تنظيم مظاهرات في مدن أخرى مثل القدس وكيساريا / قيسارية / وبئر سبع وحيفا وإيلات.