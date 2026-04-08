زعيم المعارضة في إسرائيل بعد إعلان وقف إطلاق النار: نتنياهو فشل

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الحرب، بعد أن أصدر نتنياهو بيانا خلال الليل دعم فيه وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد نتنياهو أن وقف إطلاق النار لأسبوعين لن يشمل لبنان، على الرغم من أن إيران وباكستان أعلنتا أن الاتفاق يتضمن ذلك.

ووصف لابيد الوضع بأنه "كارثة سياسية" بالنسبة لإسرائيل، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال زعيم المعارضة: "لم تكن إسرائيل حتى حاضرة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بجوهر أمننا القومي".

وأضاف: "نفّذ الجيش كل ما طُلب منه، وأظهر الشعب صموداً منقطع النظير، لكن نتنياهو فشل سياسياً واستراتيجياً، ولم يحقق أياً من الأهداف التي وضعها بنفسه".

من جانبها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسئول في البيت الأبيض قوله إن ترامب أجرى اتصالين هاتفيين لإتمام الاتفاق قبل إعلانه قبول وقف إطلاق النار مع إيران.

وأشارت القناة 12 إلى أن الاتصال الأول لترامب كان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث أطلعه على آخر مستجدات وقف إطلاق النار، وحصل منه على التزام إسرائيل باحترام الاتفاق وتعليق الهجمات.

وأضافت القناة أن الاتصال الثاني لترامب كان مع قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، الذي كان أحد الوسطاء الرئيسيين بين الولايات المتحدة وإيران.

وصرح مسئول إسرائيلي كبير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن تل أبيب نسقت مع واشنطن قبيل الإعلان عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

وقال المسئول إن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز من دون تلبية أي من مطالبها مسبقا، بما في ذلك إنهاء دائم للحرب، والحصول على تعويضات، ورفع العقوبات، وفقا لبيان مكتوب.

وأضاف أن إدارة الرئيس ترامب أبلغت إسرائيل بأنها ستواصل التمسك بمطالبها التفاوضية، بما في ذلك إزالة جميع المواد النووية من إيران، وإنهاء تخصيب اليورانيوم، والقضاء على تهديد الصواريخ الباليستية. وأكد المسئول أن هذه الأهداف مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة.