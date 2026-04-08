رئيس وزراء باكستان: يسرني إعلان الوقف الفوري للنار في جميع أنحاء إيران ولبنان وغيرهما

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، فجر الأربعاء، إنه يسره إعلان الوقف الفوري للنار في جميع أنحاء إيران ولبنان وغيرهما.



وذكر رئيس وزراء باكستان في بيان مقتضب "بكل تواضع، يسرني أن أعلن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب حلفائهما، قد اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك لبنان وغيره، على أن يسري هذا الاتفاق فورا".

وأضاف "أرحب ترحيبا حارا بهذه البادرة الحكيمة وأتقدم بجزيل الشكر لقيادة البلدين، وأدعو وفودهما إلى إسلام آباد يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026، لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لتسوية جميع النزاعات".

وأفاد رئيس الوزراء بأن واشنطن وطهران أظهرا حكمة وفهما كبيرين وظلا منخرطين بشكل بناء في تعزيز السلام والاستقرار.

وأعرب شهباز شريف عن أمله أن تنجح "محادثات إسلام آباد" في تحقيق سلام مستدام.





