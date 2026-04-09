علّق فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، على الجدل التحكيمي الذي شهدته مواجهة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، مؤكدًا أحقية الفريق الأحمر في الحصول على ركلة جزاء خلال اللقاء.

وأوضح جعفر، خلال تصريحاته ببرنامج «يا مساء الأنوار» عبر قناة MBC مصر 2، أن الحالة التحكيمية المثيرة للجدل تُعد «ركلة جزاء صحيحة»، مشيرًا إلى أن يد مدافع سيراميكا خرجت عن الوضع الطبيعي واتسعت عن محيط الجسم.

وأكد نجم الزمالك السابق أن سباق المنافسة على لقب الدوري لا يزال مفتوحًا، مشددًا على أن حسم البطولة يتطلب من أي فريق يسعى للتتويج تحقيق الفوز في مبارياته خلال المرحلة الحاسمة، دون الانشغال بنتائج المنافسين.

وانتقد جعفر الأداء الهجومي لفريق النادي الأهلي، معتبرًا أنه يفتقد للمهاجم الحاسم، في ظل عدم ظهور محمد شريف ومروان عثمان بالمستوى المأمول خلال اللقاء.

كما وجّه انتقادات لبعض عناصر الفريق، مؤكدًا أن هناك لاعبين يشاركون دون تأثير فعلي داخل أرض الملعب، في إشارة إلى غياب الفاعلية الهجومية.

وأشار إلى أن النادي الأهلي منح مساحات للاعب فخري لاكاي، ما أتاح له حرية التسديد وتسجيل هدف في شباكه.

وفي سياق متصل، تطرق جعفر إلى تراجع مستوى أحمد سيد زيزو، موضحًا أن اختلاف الأدوار الجماعية أثّر على مردوده، حيث كان يحظى بدعم أكبر خلال فترته مع نادي الزمالك، وهو ما ساعده سابقًا على الوصول المتكرر إلى المرمى، بعكس وضعه الحالي.