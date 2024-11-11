لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 15 ديسمبر

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أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية، اليوم الاثنين، أنها قررت تمديد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 15 ديسمبر.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضافت شركة لوفتهانزا، العلامة التجارية الأساسية في المجموعة، أنها ستعلق رحلاتها لـ«أسباب تشغيلية».



وفي وقت سابق، أعلنت شركة «إيتا» الإيطالية للطيران، تمديد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب حتى 12 يناير المقبل.

وقالت الشركة الإيطالية - في بيان صادر اليوم الاثنين - إنه نظرا للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ولضمان سلامة ركابها وأطقمها تقرر تعليق كافة رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى يوم 12 يناير المقبل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار البيان، إلى أن الشركة ستبحث عودة تسيير الرحلات من عدمه حسب طبيعة الأوضاع.