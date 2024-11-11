التعليم: التابلت عهدة شخصية لحين انتهاء الطالب من المرحلة الثانوية وتوزيعه على المدارس الحكومية

أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، كتابا دوريا بشأن إعادة تنظيم الإجراءات المتبعة في توزيع أجهزة التابلت والفئات المستهدفة بالاستلام بداية من العام الدراسي الحالي 2024-2025.

• وحددت الوزارة الفئات المستهدفة لاستلام التابلت وهي:

- طلاب الثانوي العام بالمدارس (الرسمية الحكومية، الرسمية للغات، الرسمية المتميزة للغات، المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية التي تم تجهيزها بالبنية التحتية).

- العاملون بالمديريات التعليمية من الفئات التالية: (موجهي عموم المواد الدراسية الأساسية - مدير مركز التطوير التكنولوجي - مدير إدارة الإحصاء).

- العاملون بالإدارات التعليمية من الفئات التالية: (الموجهين الأوائل للمواد الدراسية الأساسية - مدير مركز التطوير التكنولوجي - رئيس قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية).

- العاملون بمدارس الثانوي العام الحكومية الرسمية والرسمية للغات من الفئات التالية ( مدير المدرسة - إخصائي التطوير التكنولوجي أو مسئول التطوير التكنولوجي - مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة - معلمي المواد الدراسية الأساسية، والتي تضاف درجاتها للمجموع الواردة بالقرار الوزاري رقم (۱۳۸) الصادر بشأن نظام الدراسة والتقييم الطلاب مرحلة التعليم الثانوي العام).

ونص القرار على أن يعتبر التابلت عهدة شخصية لحين انتهاء الطالب من المرحلة الثانوية وعليه تسليمه بمجرد الانتهاء من المرحلة الثانوية، وعند رد جهاز التابلت من الفئات المستهدفة (الطالب والمعلم والفئات المستهدفة الأخرى في المدرسة) يلتزم كل منهم بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل ولا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية إلا بموجب هذه الشهادة.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة فقدان الجهاز أو تلفه يعرضه للخروج من الضمان قبل نهاية فترة الضمان من جانب المستلم الطالب والفئات المستهدفة الأخرى، يلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كل النفقات التي تحملتها الوزارة، وتسدد القيمة وفقا لقيمته الدفترية شاملة كافة المصروفات الإدارية، وغيرها مع تسليمه جهازاً بديلا لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية، مع عدم تسليم تابلت لطلاب المنازل والخدمات والمدارس الخاصة.

وأضافت أنه يتم إعادة استلام أجهزة التابلت من الفئات المستهدفة عند انتهاء الضمان، النقل أو الندب أو الإحالة للمعاش.