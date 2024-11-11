أمير قطر يغادر الرياض دون إلقاء كلمة بالقمة العربية الإسلامية

أفادت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، غادر اليوم الاثنين، مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، بعد المشاركة في القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية.

ولم يلقِ أمير دولة قطر كلمة بالقمة الإسلامية العربية، فيما ألقى كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وغيرهم، كلمات ضمن أعمال القمة.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية بأن القمة ستشهد «صدور بيان ختامي متفق عليه بالإجماع من الدول الـ57 المشاركة في القمة.

وتأتي هذه القمة امتدادا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023، وفق بيان للخارجية السعودية أمس.



ومن أهم مخرجات قمة العام الماضي، إنشاء مجموعة اتصال بشأن غزة تضم تركيا والسعودية ومصر والأردن وقطر وفلسطين وإندونيسيا ونيجيريا، حيث تواصل مجموعة الاتصال العمل على وقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة والتوصل إلى حل الدولتين.