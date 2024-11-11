وزير المالية الإسرائيلي: حان الوقت لتطبيق سيادتنا على الضفة الغربية

أعرب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، عن أمله أن توسع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة الغربية بحلول 2025.

وقال سموتريتش، إنه «حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية»، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف أنه وجه تعليماته لقسم الاستيطان في وزارة الدفاع الإسرائيلية والإدارة المدنية بالبدء في العمل التحضيري الشامل والمهني لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة.

وتابع: «حان الوقت في الحقبة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وكان سموتريتش قد أكد في وقت سابق، أن مخطط سيطرة الحكومة الإسرائيلية على الضفة الغربية غير سري، كما زعم تقرير أمريكي، قائلا: «تحقيق الصحيفة الأمريكية، لم يكشف عن أي أسرار».

وكشف تقرير أمريكي، الشهر الماضي، أن وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف، قال في تسريب صوتي له، إن الحكومة الإسرائيلية منخرطة في جهد سري لتغيير الطريقة التي تحكم بها إسرائيل الضفة الغربية.

وتابع سموتريتش أن الحكومة منخرطة في جهد خفي لتغيير طريقة حكم المنطقة (الضفة الغربية) بشكل لا رجعة فيه، من أجل تعزيز سيطرة إسرائيل عليها دون اتهامها بضمها رسميا.