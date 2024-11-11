جيش الاحتلال ينسف مجموعة جديدة من المنازل في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

بدأت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بنسف مجموعة جديدة من المنازل في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.

وقال مراسل الوكالة الوطنية للإعلام في صور، إن قوات الاحتلال تعمل منذ صباح اليوم، على تفخيخ وتفجير عدد من المنازل التي تقع على أطراف بلدة عيتا الشعب، المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الأحد وحتى صباح الاثنين، غارات استهدفت عددا من البلدات الجنوبية في لبنان.

وأغارت القوات الإسرائيلية على بلدات البرغلية والرمادية والجميجمة والشهابية وباتولية وقلاوية وبرج قلاوية وحي عين التوتة بين بلدتي برج رحال والعباسية جنوب لبنان، كما أغارت على مدخل بلدة طيردبا، الجنوبية، بحسب ما أعلنته «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.

وحاولت القوات الإسرائيلية التسلل إلى الأراضي اللبنانية من أكثر من موقع في القطاعين الغربي والأوسط جنوب لبنان.

كما أطلقت فجر الاثنين، النار من الرشاشات الثقيلة في اتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب.