المقاومة الإسلامية في العراق تشن هجمات بطائرات مسيرة على إسرائيل

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، شن أربعة هجمات بمسيّرات ضد أهداف في شمال إسرائيل وجنوبها في إطار عملياتها لمقاومة الاحتلال، ونصرة فلسطين ولبنان.

وقال بيان عن المقاومة الإسلامية في العراق نقلته قناة الجزيرة، إنها أطلقت طائرات مسيّرة نحو أهداف "حيوية" لم تحددها، اثنان منها في شمالي إسرائيل واثنان في جنوبها.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز الإطفاء الإسرائيلي أنه يعمل صباح الاثنين على إخماد حرائق اندلعت في بيت شيمش غرب القدس ناتجة عن "شظايا صواريخ اعتراضية أو صواريخ".

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض طائرتين مسيّرتين اقتربتا من جهة الشرق، قبل دخولهما المجال الجوي الإسرائيلي.

وأوضح الاحتلال في بيان أن تم إسقاط الطائرتين المسيرتين فوق البحر الميت، "ولم تدخلا الأراضي الإسرائيلية".

ويستمر العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة برا وجوا وبحرا منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر 2023.