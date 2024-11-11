‏ربيعة: موسيماني كان يكرهني «شعرت معه أنني تفاحة فاسدة»

قال رامي ربيعة مدافع الأهلي إن علاقته كانت متوترة للغاية بالمدير الفني الأسبق للفريق بيتسو موسيماني.

وصرح ربيعة خلال استضافته بقناة ناديه مساء الإثنين "موسيماني كان يكرهني، ولكن هذا لا يعني أنني سأتكلم عنه بشكل سيء تقديرا لما حققه من إنجازات ونتائج جيدة طوال فترة تواجده في النادي".

وأضاف "أحترم رأي المدرب، ولكن كنت أنتظر رأيا صريحا لتطوير نفسي بدنيا وفنيا، وكان يستبعدني من المشاركة في التقسيمة خلال التدريبات، ومثل هذه التصرفات تؤثر على نفسية اللاعب، ولكن الغبي هو من يتعامل بهذا الأساس".

وتابع رامي ربيعة "لقد أشرك لاعبين كبار كانوا يفتعلون المشاكل وتتحدث معه بشكل سيء ولكن كنت ألتزم الصمت وأفرغ طاقتي بالكامل في التدريبات البدنية".

وكشف "في كأس العالم للأندية 2021 استدعى العديد من اللاعبين الناشئين ولم يقرر استدعائي، وكان يتعامل معي بطريقة جعلتني أشعر أنني تفاحة فاسدة".

وتابع "والدي نصحني بالزواج لأشغل نفسي بأمر آخر، لم أكن أريد أن يحبني أو يكرهني، ولكنني سعدت بالطبع برحيله لأنه كنت أنتظر من يمنحني فرصة جديدة".

وأكد ربيعة أنه وقع بالفعل لنادي المقاولون العرب على سبيل الإعارة وتوقفت الصفقة بعد تأخر رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب في الرد حتى إغلاق باب القيد.

وختم ربيعة تصريحاته "في كأس العالم للأندية 2022 غاب اللاعبون الدوليون عن أول مباراتين، وحصل على جائزة رجل المباراة أمام بالميراس وكنت سعيدا للغاية، ولكنني فوجئت في اليوم التالي بأن موسيماني ركز في المحاضرة الفنية على نقاط سلبية في أدائي على مستوى التمركز والتمرير، والتزمت الصمت بناء على نصيحة وليد سليمان".