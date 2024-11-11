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ترامب يعلن أنه سيعيد توم هومان لتولي مسؤولية تأمين الحدود

توم هومان
توم هومان
د ب أ
نشر في: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 7:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 7:46 ص

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه سيعيد توم هومان، القائم بأعمال مدير وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك السابق، ليشغل منصب "قيصر الحدود" في إدارته المقبلة.

وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي مساء الأحد:"يسعدني أن أعلن أن المدير السابق لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة، والخبير البارز في السيطرة على الحدود، توم هومان، سينضم إلى إدارة ترامب ليكون مسؤولا عن حدود أمتنا".

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعود هومان إلى إدارة ترامب الثانية في دور له صلة بالحدود.

وبالإضافة إلى إشرافه على الحدود الجنوبية والشمالية و"الأمن البحري والجوي"، قال ترامب إن هومان "سيتولى أيضا مهمة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم"، وهو جزء أساسي من برنامجه.

وأضاف أنه "ليس لديه شك" في أن هومان "سيقوم بعمل رائع وطال انتظاره".


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