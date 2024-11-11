مصادر إسرائيلية: مقتل 5 جنود في هجومين وقعا في جباليا شمالي غزة

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أفادت مصادر إسرائيلية، بمقتل خمسة جنود في هجومين وقعا في جباليا شمالي غزة.

يأتي هذا فيما اعترف جيش الاحتلال بمقتل الرائد (احتياط) إيتمار ليفين فريدمان، 34 عاما وهو قائد فريق في وحدة إيلات لوتار في لواء «أدوم»، وفق شبكة روسيا اليوم.

وقال الجيش إنّ فريدمان قتل بصاروخ مضاد للدبابات في جباليا شمال قطاع غزة.

يأتي هذا فيما أوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هذا ما سمح المتحدث باسم الجيش بنشره.

ميدانيًّا أيضًا، أفادت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في أحدث بياناتها، اليوم الاثنين، بأنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة تاندوم في منطقة الصفطاوي غرب مخيم جباليا شمال القطاع.