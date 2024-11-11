أردوغان: فرضنا قيودا تجارية جديدة على إسرائيل ومستعدون لتنفيذ كل الإجراءات للضغط عليها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده فرضت قيودا تجارية جديدة على إسرائيل، مؤكدًا أنها «مستعدة لتنفيذ كل الإجراءات للضغط عليها».

وأضاف خلال كلمة ضمن أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض، لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، اليوم الاثنين: «نحن على استعداد لتنفيذ كل المقترحات الملموسة والواقعية التي من شأنها أن تجعل حكومة نتنياهو تشعر بأن احتلال الأراضي الفلسطينية له تكلفة».

وأكمل: «بينما تقدم حفنة من الدول الغربية كل أنواع الدعم لإسرائيل، تعجز الدول الإسلامية عن إبداء رد فعل ما أدى إلى وصول الوضع (في غزة) لهذا المستوى».

ودعا إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من الدول للانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، لافتًا إلى استشهاد 50 ألف فلسطيني حتى الآن، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، في مجازر إسرائيل بغزة وبقية الأراضي الفلسطينية.

وذكر أن «تركيا أرسلت أكثر من 84 ألف طن من المساعدات إلى غزة حتى الآن ومستعدة لإرسال المزيد عندما تزول العوائق»، وذلك حسبما نشرته وكالة «الأناضول»,

وانطلقت اليوم الاثنين، أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالسعودية لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.