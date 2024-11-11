مهاجم الأهلي الشاب يطير إلى ألمانيا للعلاج

يغادر إلى ألمانيا يوم 17 من الشهر الجاري محمد هيثم مهاجم فريق الأهلي مواليد 2007 المعاودة البروفسير الألماني بارال من شون كلينيك في مدينة ميونيخ للاطمئنان على حالة اللاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في صابونة الركبة قبل أسبوعين.

يأتي سفر محمد هيثم بناءً على تنسيق كامل مع طبيب النادي الأهلي حازم عبد الرحمن، وكل من محمد أبو العلا، ومصطفى صدقي من الجهاز الطبي للمنتخب، والذين يتابعون حالة اللاعب والذي سبق أن سافر عقب إصابته مباشرة إلى ألمانيا، ورفض الطبيب الألماني حينذاك إجراء أي عمليات جراحية، وأكد على أن حالة محمد هيثم مطمئنة ولا تحتاج إلا للعلاج التحفظي في وجود ركبة لتثبيت الصابونة" لمدة شهرين بحد أقصى.

ويمكث مهاجم الأهلي في ألمانيا لمدة ثلاثة أسابيع لتنفيذ إحدى المراحل المهمة من البرنامج العلاجي والتأكيد على أن الأمور تسير في الإطار الصحيح.

يذكر أن محمد هيثم من الركائز الأساسية لفريق الأهلي مواليد 2007 ويتمتع بموهبة كبيرة، وحصل مؤخرًا على جائزة أفضل ناشئ في حفل دير جيست قبل ثلاثة أيام.

وحرصت إدارة النادي على الاطمئنان على حالة اللاعب، وتوفير كافة الاحتياجات العلاجية ومساندته حتى يعود للملاعب من جديد.