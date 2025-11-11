 وزير الخارجية التركي: نتابع عن كثب جهود البحث والإنقاذ فيما يتعلق بالطائرة المنكوبة - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 9:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

وزير الخارجية التركي: نتابع عن كثب جهود البحث والإنقاذ فيما يتعلق بالطائرة المنكوبة

أنقرة - الأناضول
نشر في: الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 - 7:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 - 7:53 م

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الثلاثاء، إن بلاده تتابع عن كثب جهود البحث والإنقاذ فيما يتعلق بحادث تحطم طائرة نقل عسكرية على الحدود الأذربيجانية الجورجية.

وأضاف في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية "نتابع عن كثب جهود البحث والإنقاذ، بالتعاون مع السلطات الجورجية، حول الطائرة المنكوبة".

وتابع "نسأل الله الرحمة لشهدائنا والصبر والسلوان لعائلاتهم وأحبائهم، ونقدم تعازينا الحارة لشعبنا العزيز".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز "C130" تابعة لها، على الحدود الجورجية الأذربيجانية، أثناء عودتها من أذربيجان إلى البلاد.

وأضافت أن الطائرة كان على متنها 20 فردا بمن فيهم طاقمها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك