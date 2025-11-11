وزير الخارجية التركي: نتابع عن كثب جهود البحث والإنقاذ فيما يتعلق بالطائرة المنكوبة

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الثلاثاء، إن بلاده تتابع عن كثب جهود البحث والإنقاذ فيما يتعلق بحادث تحطم طائرة نقل عسكرية على الحدود الأذربيجانية الجورجية.

وأضاف في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية "نتابع عن كثب جهود البحث والإنقاذ، بالتعاون مع السلطات الجورجية، حول الطائرة المنكوبة".

وتابع "نسأل الله الرحمة لشهدائنا والصبر والسلوان لعائلاتهم وأحبائهم، ونقدم تعازينا الحارة لشعبنا العزيز".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز "C130" تابعة لها، على الحدود الجورجية الأذربيجانية، أثناء عودتها من أذربيجان إلى البلاد.

وأضافت أن الطائرة كان على متنها 20 فردا بمن فيهم طاقمها.