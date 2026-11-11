محافظ الغربية يعتمد التقسيم الإداري الجديد للمحافظة لعام 2026

اعتمد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، التقسيم الإداري لمحافظة الغربية لعام 2026، بإجمالي 8 مراكز و4 أحياء و321 قرية و1310 عزب، في خطوة تستهدف تحديث البيانات الإدارية وتحديد النطاقات الجغرافية بصورة أكثر دقة، بما يدعم جهود التخطيط والتنمية على مستوى المحافظة.

وشهد التقسيم الإداري الجديد إضافة 257 عزبة إلى بيان التنمية المحلية المعتمد لعام 2018، وذلك بعد استنزال العزب التي سبق إدراجها ضمن الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، بما يسهم في حصر التجمعات السكانية وتحديث بياناتها وإظهارها بصورة دقيقة ضمن التقسيم الإداري للمحافظة.

ومن المقرر أن ينعكس هذا التحديث بصورة مباشرة على أهالي العزب المدرجة، من خلال دعم إجراءات إعداد الأحوزة العمرانية لها، بما يفتح المجال أمام تيسير إجراءات تراخيص البناء، وتحقيق الاستقرار العمراني، وتنظيم أعمال البناء وفقا للاشتراطات والضوابط القانونية.

وأكد محافظ الغربية، في تصريحات صحفية، أن تحديث التقسيم الإداري يمثل أساسا مهما للتخطيط السليم وتوجيه مشروعات التنمية والخدمات وفقا للاحتياجات الفعلية لكل منطقة، مشددا على استمرار العمل لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة حياتهم في مختلف قرى وعزب المحافظة.