أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن فوز طلاب كلية الزراعه بالمركز الاول علي مستوي الجامعات المصرية في "نموذج محاكاة منظمة الأغذية والزراعة FAO"، وذلك بفكرة منتج صديق للبيئة بديل للجلد الحيواني خالي من البلاستيك والكيماويات الضارة يحل محل الجلد الطبيعي والصناعي التقليدي ويساهم في استغلال المخلفات الزراعية ودعم الاقتصاد الدائري.

وهنأ النعماني الطلاب الفائزين وأعضاء هيئة التدريس المشرفين على هذا النجاح، مؤكداً أن هذا الفوز هو دليل على مستوى الكفاءة والإبداع الذي يتمتع به طلاب الجامعة، وقدرتهم على المنافسة والتميز، مضيفا ان الجامعة تحرص علي مشاركة طلابها في هذه النماذج لتمكين رواد الأعمال الشباب من تحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى حلول وتقنيات مبتكرة في مجالي الزراعة والتغذية "Agri-tech".

وقدم الدكتور زينهم شيخون عميد الكلية الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المستمر وتوفير البيئة المحفزة للابتكار والبحث العلمي للطلاب، مهنئا الطلاب المشاركين بالنموذج وهم الطالبة آلاء أيمن عبداللاه، الطالبة شهد علاء أبو الفتوح، الطالبة أسماء طه حسين، الطالبة هيام يحيى منصور، الطالبة نورهان محمود عبدالرؤوف.

وأضاف الدكتور طارق الشاروني رئيس قسم الميكروبيولوجيا الزراعية بالكلية والمشرف على الطلاب، أن مشروع myco luffa وهو منتج هدفه تحويل المتبقيات الزراعية المحلية مثل قشور البصل وألياف اللوف ومخلفات القصب إلى جلد نباتي "Bio-leather" مستدام وعالي الجودة باستخدام غزل فطر الـ Pleurotus ostreatus كمادة رابطة طبيعية، مضيفا أنه شارك بالمسابقة 15 جامعة مصرية، ضمن برنامج Pioneers Program "برنامج الرواد" وهو أحد البرامج والأنشطة التدريبية التابعة لمنظومة FA Model "نموذج محاكاة منظمة الأغذية والزراعة - FAO".