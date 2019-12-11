الآلاف في مسيرة من أجل المناخ بمدينة سيدني مع استمرار حرائق الغابات





احتشد الآلاف في مدينة سيدني الأسترالية، مطالبين حكومة المحافظين باتخاذ إجراء جاد وعاجل بشأن تغير المناخ، حيث مازال التلوث الدخاني يخيم على المدينة، ولا تزال حرائق الغابات المدمرة مستعرة.

ومنذ أسابيع، تخيم طبقة سميكة من الدخان على سيدني بسبب العديد من حرائق الغابات الضخمة في مختلف أنحاء المدينة الساحلية، ما أسفر عن تلوث الهواء، على نحو أسوأ 11 مرة من المستويات "الخطيرة" القياسية.

ونظم أكثر من 20 ألف شخص مسيرة أمام مقر مجلس بلدية سيدني مساء اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، وقد بدأ هاشتاج "#سيدني تختنق" ينتشر على موقع "تويتر".

ووصل كثير من المشاركين وقد ارتدوا أقنعة الوجه، وهو توجه انتشر مؤخرا لمواجهة التلوث في أكثر مدن أستراليا من حيث الكثافة السكانية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "أفعلوا شيئا"، "من "أجل أحفادي"، "تغير المناخ حالة طارئة للصحة العامة".

وتم تنظيم المسيرة الاحتجاجية؛ بهدف ممارسة ضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراء عاجل بشأن المناخ وزيادة التمويل لخدمات الإطفاء التي استنفدت مواردها، وأيضا معالجة قضايا خطيرة، أثيرت بسبب الدخان السام الذي يكتنف أنحاء المدينة منذ أسابيع، بحسب المنظمين.

ويواصل المئات من رجال الإطفاء جهودهم اليوم الأربعاء؛ لإخماد حوالي 118 حريقا في مختلف أنحاء الولاية، وبينهم "حريق ضخم" في شمال غرب سيدني، بجبهة من النار يصل طولها إلى 60 كيلومترا.

وقالت السلطات إن حرائق الغابات والأعشاب أتت بالفعل على 2.7 مليون هكتار من الأراضي في ولاية نيو ساوث ويلز، وعاصمتها سيدني، منذ بدأ موسم حرائق الغابات أوائل أكتوبر الماضي.

وأكد جهاز الإطفاء في المناطق الريفية بالولاية اليوم الأربعاء إن 724 منزلا و49 منشأة و1582 مبنى دُمر منذ أكتوبر الماضي.