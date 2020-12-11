زراعة 100 شجرة مثمرة بأبوقرقاص المنيا واستمرار حملات النظافة والتجميل

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واصلت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، بالمنيا، تنفيذ حملات مكبرة للنظافة والتجميل وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز ودهان الأعمدة وزراعة الأشجار والشتلات الجديدة.

يأتي ذلك بناءا على تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ حملات النظافة والتجميل والاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين.

ومن جانبه.. قال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز أبوقرقاص، إنه جارى زراعة 100 شجرة مثمرة بطريق مصر أسوان الزراعى ومداخل المدينة البحرى والقبلى، موضحا أن غرس الشجر المثمر بالمركز، جاء لتحقيق العديد من الأهداف، منها التجميل والحفاظ على البيئة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

ووجه رئيس المركز بضرورة تفعيل دور الأجهزة التنفيذية بالمركز بالعمل على زيادة المسطحات الخضراء في مركز أبوقرقاص والاهتمام بالتشجير والحفاظ على الشكل الجمالي والتنسيق الحضاري للمدينة والقرى.

وأضاف رئيس المركز أنه تم تكليف نواب رئيس المركز بمتابعة الأعمال اليومية للمدينة والقرى التابعة للمركز، حيث تم شن حملة نظافة داخل مدينة أبوقرقاص، شملت شوارع المدينة وجارى أعمال دهان أعمدة الإنارة.