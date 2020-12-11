 المغرب: تسجيل 3035 إصابة جديدة بكورونا و50 حالة وفاة خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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المغرب: تسجيل 3035 إصابة جديدة بكورونا و50 حالة وفاة خلال 24 ساعة

المغرب - ارشيفية
المغرب - ارشيفية
الرباط - أ ش أ
نشر في: الجمعة 11 ديسمبر 2020 - 7:57 م | آخر تحديث: الجمعة 11 ديسمبر 2020 - 7:57 م
ذكرت وزارة الصحة المغربية، اليوم، أنه تم تسجيل 3 آلاف و35 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 394 ألفا و564 حالة.

وأفادت الوزارة- في بيان اليوم- بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية بلغ 3 ملايين و766 ألفا و505، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

وأضافت أنه تم تسجيل 50 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 6 آلاف و542 حالة، كما تم تسجيل 3 آلاف و887 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 349 ألفا و821.

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