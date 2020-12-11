هالة صدقي تهنئ إلهام شاهين على جائزة أحسن ممثلة

هنأت الفنانة هالة صدقي، صديقتها الفنانة إلهام شاهين، بعد حصولها أمس على جائزة أحسن ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائى، في دورته 42.

ونشرت هالة عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، صورة تجمعها بالفنانة الهام شاهين، وعلقت قائلة: "مبروك لاختي وصاحبتي ورفيقه مشوار طويل جائزه احسن ممثله في مهرجان القاهره عن فيلم حظر تجوال".

وفازت الفنانة إلهام شاهين، بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول- Curfew" إخراج أمير رمسيس، وذلك ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام في دار الأوبرا المصرية.