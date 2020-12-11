 هالة صدقي تهنئ إلهام شاهين على جائزة أحسن ممثلة - بوابة الشروق
الجمعة 11 ديسمبر 2020 12:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟
النتـائـج تصويت

هالة صدقي تهنئ إلهام شاهين على جائزة أحسن ممثلة

هالة صدقي
هالة صدقي
مصطفى الجداوي
نشر في: الجمعة 11 ديسمبر 2020 - 12:14 م | آخر تحديث: الجمعة 11 ديسمبر 2020 - 12:14 م

هنأت الفنانة هالة صدقي، صديقتها الفنانة إلهام شاهين، بعد حصولها أمس على جائزة أحسن ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائى، في دورته 42.

ونشرت هالة عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، صورة تجمعها بالفنانة الهام شاهين، وعلقت قائلة: "مبروك لاختي وصاحبتي ورفيقه مشوار طويل جائزه احسن ممثله في مهرجان القاهره عن فيلم حظر تجوال".

وفازت الفنانة إلهام شاهين، بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول- Curfew" إخراج أمير رمسيس، وذلك ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام في دار الأوبرا المصرية.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك