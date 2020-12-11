 المغرب.. 65 وفاة و3345 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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المغرب.. 65 وفاة و3345 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رويترز
نشر في: الجمعة 11 ديسمبر 2020 - 7:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 ديسمبر 2020 - 7:18 ص

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الخميس، عن تسجيل 3345 إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 4096 يوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 391521.

كما سجلت الوزارة 65 وفاة ارتفاعا من 57 في يوم أمس ليصل مجمل الوفيات إلى 6492.

وتعافى 4249 شخصا في نفس المدة، ليبلغ بذلك إجمالي المتعافين 345934 حالة.

ويستعد المغرب في الأسابيع القليلة المقبلة لبدء عملية التطعيم ضد كوفيد-19، والتي ستستغرق نحو ثلاثة أشهر.

وقال العاهل المغربي الملك محمد السادس في وقت سابق إن التطعيم سيكون مجانيا لجميع المغاربة.

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