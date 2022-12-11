غرفة دبي العالمية تفتتح مكتبا تمثيليا في القاهرة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

دشنت سفيرة الإمارات بالقاهرة مريم الكعبي مكتب تمثيل غرفة دبي العالمية بالقاهرة لتعزيز روابط الأعمال التجارية القوية بين الإمارات العربية المتحدة ومصر.



من جانبه، قال عمر خان المدير التنفيذي للمكاتب الدولية لغرفة دبي العالمية خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم بمناسبة التدشين إن هذه الخطوة تأتي كجزء من مبادرة «دبي جلوبال»، التي أطلقتها إمارة دبي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المواهب والأعمال التجارية الجديدة لتعزيز مكانة الإمارة كواحدة من المراكز التجارية الرائدة في العالم، مع تمكين شركات دبي من توسيع أعمالها في 30 سوقا خارجية ذات أهمية استراتيجية.



وأضاف خان أن الغرفة تستهدف بنهاية الأسبوع الحالي زيادة عدد مكاتبها لتبلغ 15 مكتبا ومن المستهدف العام المقبل زيادتها إلى 27 مكتبا لتبلغ بنهاية 2030 نحو 50 مكتبا ما يوفر الكثير من فرص التوسع العالمي للشركات الإماراتية.



وقال خان إن مصر تعد شريكا استراتيجيا مهما للإمارات، وقد وفرت العلاقات الوثيقة بين البلدين أساسا قويا لنجاح شركات دبي في مصر ،كما ارتفع حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر مؤخرا بأكثر من الضعف، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 7.5 مليار دولار في عام 2021.



وأضاف أن مصر هي الشريك التجاري الثاني لدبي في القارة الأفريقية، واحتلت العام الماضي المرتبة العشرين عالميا في قائمة الشركاء التجاريين لدبي ، ويصل عدد الشركات المصرية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي والعاملة في الإمارة، إلى أكثر من 14,700 شركة مصرية، وهو ما يشكل نموا بلغ 103% مقارنة بعدد الشركات خلال عام 2016، مما يعكس أهمية دبي وسمعتها بالنسبة لرجال ورواد الأعمال المصريين.



وأكد أن مصر تعتبر واحدة من أكبر مراكز الشركات الناشئة في القارة الأفريقية، وتستحوذ على 14% من إجمالي الشركات الناشئة في أفريقيا حسب تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



وأضاف أن غرفة دبي العالمية تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات العربية المتحدة ومصر منوها بأن الغرفة حددت العديد من القطاعات ذات الإمكانات العالية لتعزيز حجم الاستثمار المتبادل بين البلدين بما في ذلك التجارة والصناعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البحرية.



ولفت خان إلى أن المكتب الجديد سيوفر للشركات المصرية معلومات عن سوق دبي، كما سيتيح للشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر إمكانية الوصول إلى شركاء موثوقين في دبي لتعزيزها مكانتها كمركز عالمي لريادة الأعمال.



وأشار إلى أنه بالنسبة لشركات دبي فسيمدها مكتب القاهرة بمعلومات عن السوق المصرية واستراتيجية الوصول اليها كما سيعمل على تعزيز فرص الأعمال في مصر.



وأكد أن غرفة دبي العالمية تسعى إلى إيجاد آليات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من الأسواق الاستراتيجية إلى دبي ، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، كما تتيح الغرفة للشركات الأجنبية الاستفادة من الخدمات اللوجستية البرية والبحرية والجوية في الإمارة بما يؤدي إلى فتح طرق تجارية عبر المنطقة وخارجها.



كما تتيح الإمارة للشركات فرصة الوصول السهل إلى ما يقارب 2,2 مليار مستهلك، وبذلك تشكل مركزا لتمكين الشركات المصرية من توسيع نطاق حضورها عالميا.



ولفت إلى أن غرفة دبي العالمية بدعم من شركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، تهدف إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدبي من 1.4 تريليون إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026، ضمن إطار خطة دبي للتجارة الخارجية.