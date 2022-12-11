الإمارات تطلق مشروع أول مهمة عربية والرابعة عالميا لاستكشاف القمر

أطلقت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، مشروع "المستكشف راشد" الفضائي، أول مهمة إماراتية عربية إلى سطح القمر والرابعة عالميا، عند الساعة 9:38 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وانطلق قبل قليل، صاروخ فالكون 9 الذي يحمل على متنه المستكشف راشد، من المجمع رقم 40 من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث ستعمل شركة «سبيس إكس» على إطلاق المستكشف داخل مركبة الهبوط اليابانية "هاكتور آر".

وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، في وقت سابق، أن رحلة المستكشف إلى سطح القمر تستغرق خمسة أشهر، تبدأ بعدها مهمته الاستكشافية الرئيسة، التي ستستغرق نحو 14 يوماً أرضياً ونصف اليوم، ما يعادل نهاراً قمرياً، ثم يدخل في حالة سبات خلال فترة الليل القمري التي تمتد إلى 15 يوماً ونصف اليوم.

وشهد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، نجاح المراحل الأولى من إطلاق صاروخ فالكون 9 من مقر مركز الفضاء الذي يحمل اسمه بالإمارات.

يذكر أن "المستكشف راشد" بمجرد هبوطه سيدرس خصائص التربة على سطح القمر وصخور وجيولوجيا القمر وحركة الغبار والبلازما والغلاف الكهروضوئي، والتي تعد جميعها اكتشافات جديدة حول هذه المنطقة من القمر. الأمر الذي يجعل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر واحدة من أكثر المهمات الفضائية ترقباً.