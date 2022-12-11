محافظ بني سويف يناقش مع وكيل الصحة نتائج المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة، نتائج المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتي جرى تنفيذها في الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر الجاري بإدارات (إهناسيا، والفشن، وناصر)، ونفذتها مديرية الصحة تحت شعار: "حقك تنظمي"؛ لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "مجانا" بجميع مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددات عليها المستفيدات من خدماتها.

وأكد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل الوزارة، أن العمل في المرحلة الأولى يجري بـ92 وحدة (84 ثابتة + 8 متنقلة)، مشيرا إلى أن إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات الحملة قد بلغن 7 آلاف و195 سيدة، وإجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 7 آلاف و111 سيدة، وإجراء 517 كشف نساء، وتركيب 8 لولب هرموني، و1932 حقنة أحادية، و495 حقن مركبة، و864 حبوب أحادية، و2940 حبوبا مركبة، و121 واقيا، و444 كبسولة، و6 موضعية، و111 سونار.

ووجه وكيل الصحة، الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، تحت إشراف د. مديحة سري، ومديري الإدارات الصحية على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في مرحلتها الأولى.

وأوضح أهمية الاستعداد الجيد والاستمرارية في تقديم التسهيلات المطلوبة لأعمال المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية، والتي من المقرر أن تبدأ الأحد المقبل 18 ديسمبر وتستمر حتى 22 من نفس الشهر، وتشمل 4 إدارات (بني سويف، والواسطى، وببا، وسمسطا) وتقدم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات على هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحه الإنجابية، وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة.

وأضافت مدير تنظيم الأسرة، أن الحملة توفر مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان؛ لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة وأخصائي النساء والتوليد؛ لتوقيع الكشف الطبي، مشيرة إلى صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة في المناطق النائية.