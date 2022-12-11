 القومي للمرأة بأسوان ينظم 12 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية - بوابة الشروق
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القومي للمرأة بأسوان ينظم 12 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
حمادة بعزق
نشر في: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 3:19 م | آخر تحديث: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 3:19 م

أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، أنه تم تنظيم 12 جلسة من جلسات الدوار بالتعاون مع علماء الأوقاف، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية.

وأشارت "مصطفى"، إلى أن الجلسات استهدفت توعية 850 سيدة ورجل وشاب بمدينة كوم أمبو وقرية السبيل بمركز كوم أمبو، بالإضافة إلى قرى مصمص وعنيبة وأبو سمبل بمركز نصر النوبة.

ولفتت إلى أن الجلسات تناولت عددًا من المناقشات، والرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بموضوع القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء، وغيرها من القضايا والتحديات المجتمعية الراهنة.


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