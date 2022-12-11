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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهم بالتحرش بسيدة في القاهرة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً واقعة تحرش بإحدى السيدات.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 ديسمبر الجارى وأثناء توجه سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة لإحدى صالات الألعاب الرياضية الكائنة بنطاق محل إقامتها، تعرضت للتحرش من شخص وفر هارباً.

وباستدعاء السيدة سالفة الذكر والاستعلام منها عن الفيديو، أيدت استيائها من المنشور وناشره ورفضت السير فى الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

وبفحص خط سير المتهم أمكن تحديده وضبطه وتبين أنه شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو الوارد بمقطع الفيديو بقصد التحرش.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.