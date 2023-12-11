الأرجنتين تعتزم استضافة قمة حول أوكرانيا مع سعي زيلينسكي لكسب تأييد الجنوب العالمي

وافقت الأرجنتين على استضافة قمة مع قادة دول أمريكا اللاتينية في بداية العام المقبل، مع سعي الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لكسب تأييد ما يسمى بالجنوب العالمي في الحرب ضد روسيا، حسبما قالت كييف.

وقال ايهور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني للعلاقات الدولية، في مقابلة عبر الهاتف إن زيلينسكي ناقش القمة مع الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي أمس الأحد في بوينس ايرس. إلا أن المكتب الصحفي للرئيس ميلي امتنع عن التعليق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوفكفا قوله "أجرينا محادثات جوهرية.. ناقشنا الكثير من الأمور من صيغة السلام الأوكرانية وحتى التعاون الثنائي".

وقد سعى الرئيس الأوكراني إلى بناء دعم دولي لإطار عمل لمحادثات سلام محتملة واتفاق دائم، وإن كانت الآمال قد تراجعت مع جمود الهجوم المضاد الذي شنته كييف وظهور بوادر عن تراجع حماس الحلفاء لدعم أوكرانيا.

وغادر زيلينسكي الأرجنتين متوجها إلى الولايات المتحدة حيث يسعى إلى حشد الدعم في ظل رفض الكونجرس الأمريكي لطلب الرئيس جو بايدن بتقدم دعم عسكري لأوكرانيا.

وكان زيلينسكي تحدث مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بشأن طموحات أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش زيارته للارجنتين.

وقال بيرتالان هافاسي المتحدث باسم أوربان أمس الأحد إن أوربان أوضح لزيلينسكي أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي" تتفاوض باستمرار مع بعضها البعض" بشأن انضمام أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو مساء الأحد إنه تحدث" بأكبر قدر من الانفتاح" مع أوربان بشأن العلاقات الأوكرانية- الأوروبية. وتحدثت وسائل الإعلام الأوكرانية عن "حديث مملوء بالمشاعر". وكان أوربان قد هدد مؤخرا بعرقلة آمال كييف ببدء مبكر للمباحثات مع الاتحاد الأوروبي.

وخلال زيارة العمل إلى بوينس آيرس لحضور مراسم تنصيب رئيس الأرجنتين الجديد خافيير ميلي، التقى زيلينسكي بعدد من رؤساء دول أمريكا الجنوبية.