غرفة الإسكندرية التجارية تستقبل وفدا تركيا لبحث التعاون في مجال السياحة

استقبلت الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفدا تركيا مكون من إيمري سيفيز الملحق التجاري التركي، وإيمري بيكسن المدير التجاري لشركة طيران بيجاسوس، وذلك بمناسبة انطلاق خدمة خط طيران بيجاسوس التركي من الإسكندرية إلى إسطنبول بواقع أربع رحلات أسبوعية.



وخلال اللقاء، تم مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين المصري والتركي وآليات زيادة الاستثمارات بين البلدين، فخلال الفترة الحالية تشهد الاستثمارات التركية نموًا واضحًا في مصر، مقارنة بالسنوات الماضية.



كما ناقش الطرفان إمكانية التعاون في مجال السياحة، خاصة وأن تركيا أصبحت وجهة سياحية مفضلة للمصريين، ووجهة للعديد من الشرائح المختلفة سواء طلاب أو سائحين أو رجال أعمال.



وقدم إيمري بيكسن المدير التجاري لشركة طيران بيجاسوس، عرضا تقديميا عن الخدمات التي تقدمها الشركة والرحلات من وإلى الإسكندرية.



وأضاف أنه تحت رعاية غرفة الإسكندرية ستقدم الشركة عددا من العروض الخاصة لمنتسبي الغرفة ومجتمع الأعمال السكندري، إضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل المستقبلية لشركات السياحة المصرية.



جاء ذلك بحضور نائبي رئيس غرفة الإسكندرية أحمد حسن وأحمد صقر، وأعضاء مجلس الإدارة محمود مرعي وأشرف أبو إسماعيل ورانيا نصير، وحسام الحلو رئيس شعبة السياحة بغرفة الإسكندرية، وبسنت قاسم مستشار العلاقات الخارجية بغرفة الإسكندرية.