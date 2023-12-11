اتهم الإعلامي أسامة كمال، إسرائيل بانتهاك كل قوانين حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية؛ بسبب الجرائم الوحشية التي ترتكبها في قطاع غزة.



وقال خلال برنامجه «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، مساء الاثنين، إن إسرائيل انتهكت كل اتفاقيات حقوق الإنسان خلال شهرين من الحرب على غزة.



وأضاف: «أنا المواطن المصري أسامة كمال، والمذيع والشاهد على حرب غزة في 2023، أؤكد أن إسرائيل انتهكت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948، وانتهكت الاتفاقات الدولية الصادرة سنة 1979 لمناهضة التمييز والعنصرية ضد المرأة، وانتهكت الاتفاق الدولي الصادر سنة 1984 ضد التعذيب والاعتداء، وانتهكت الاتفاق الدولي الصادر سنة 1990 لحماية حقوق الطفل، والاتفاق الدولي الصادر سنة 1998 لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية».



وتابع: «إسرائيل داست ببيادات جنودها على كل الاتفاقيات الدولية والمواثيق، والمعاهدات.. الأسبوع اللي فات؛ شفنا مشهد أقل ما يوصف بيه إنه غير إنساني وحقير؛ ومش غريب على الممارسات الإسرائيلية اللي بنشوفها يوميا في غزة.. شفنا كلنا صورة لمجموعة من الفلسطينيين مجردين من ملابسهم، وقاعدين على ركبهم، وعيونهم متغمية والأسلحة في دماغهم».



وأشار لما أعلنه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الذي قال إن من بين هؤلاء المعتقلين مجموعة من النازحين والأكاديميين والصحفيين.



وتابع: «يعني مفيش فيهم إرهابي مثلا.. إسرائيل قبضت عليهم من مدرستين للنازحين تابعين للأونروا، وكان من ضمن اللي في الصورة الصحفي الفلسطيني ضياء الكحلوت، اللي أخته قالت إن إسرائيل أجبرته يسيب أخته المعاقة اللي عمرها 7 سنين، واعتقلته تحت تهديد السلاح، وشافوا صورته وسط الأسرى المجردين من ملابسهم».



واستكمل: «الاحتلال ماكتفاش بالقبض بس.. ده كمان حرق كمان شوية بيوت في بيت لاهيا.. استخسروا إنها لسه متحولوش لأنقاض. بحكي لكم عن الصورة.. علشان إسرائيل مكتفتش بالوضاعة دي بس؛ أخدوا الوضاعة لمستوى أحقر بكتير».



وقال كمال: «مارك ريجيف مستشار نتنياهو؛ كان في لقاء مع سكاي نيوز البريطانية، والمذيع سأله عن الصورة؛ علشان يرد التاني بمنتهى التناحة قال افتكر إننا في الشرق الأوسط، والجو حر جدًا؛ أكيد مش حاجة لطيفة إن حد يجبرك تقلع.. لكن دي مش نهاية العالم.. المذيع اتصدم من الإجابة فسأله مش ده يصنف انتهاك لاتفاقية جنيف؟ فيرد بحقارة أكتر ويقول الصور مش مادة رسمية».