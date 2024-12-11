قيادي بمستقبل وطن: الرئيس السيسي يعطي أولوية لملف حقوق الإنسان والدولة حريصة على نشر الوعي بها

أكد المهندس تامر الحبال القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المجتمعات التي تحترم حقوق الإنسان تكون أكثر استقراراً وقدرة على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، مشيدا بتوجيه الرئيس باستمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في كل مؤسسات الدولة، فضلاً عن الاستمرار في رفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات.

وقال الحبال، في بيان له اليوم، إن نشر الوعي بحقوق الإنسان، وسيلة لبناء مجتمعات أكثر إنسانية وكرامة واحتراماً للجميع، وتعزز العدالة والمساواة، مضيفا أن الدولة حريصة على نشر الوعي بحقوق الإنسان، والرئيس السيسي يعطي أولوية لملف حقوق الإنسان، لاسيما أن من أسس الجمهورية الجديدة احترام حقوق الإنسان وعنوانها بناء الإنسان.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الوعي بحقوق الإنسان يساهم في تعزيز السلام الاجتماعي والتفاهم بين مختلف الفئات، مما يعزز التعايش السلمي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه باستمرار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، وذلك خلال اجتماع اليوم، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.