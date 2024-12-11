شولتس يطلب من البرلمان الألماني التصويت على الثقة في الحكومة

طلب المستشار الألماني أولاف شولتس، من البرلمان اليوم الأربعاء، التصويت على الثقة في الائتلاف الحاكم للتمهيد لإجراء انتخابات جديدة في 23 فبراير المقبل.

وذكرت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن الطلب تم تقديمه إلى رئيسة البرلمان بيربل باس اليوم كما كان مخططًا.

وبات في حكم المؤكد أن حكومة شولتس ستخسر تصويت الثقة، المقرر إجراؤه يوم الاثنين المقبل.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى أن يقوم المستشار بتقديم طلب إلى الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير لحل البرلمان، والدعوة إلى إجراء انتخابات قبل موعدها الأصلي بـ7 أشهر.

وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من شهر بقليل من انهيار ائتلاف شولتس الثلاثي المتصدع، وذلك بعد قرار المستشار بإقالة وزير المالية السابق كريستيان ليندنر الذي يرأس الحزب الديمقراطي الحر المعروف بتأييده لقطاع الأعمال.

واتهم شولتس، ليندنر بخرق الثقة خلال شهور من النزاعات المريرة، التي كانت تتركز إلى حد كبير على كيفية سد الفجوات في الموازنة.

وعلى الفور، انسحب حزب ليندنر الليبرالي من الائتلاف، مما ترك حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي صاحب التوجه اليساري الوسطي وحليفه المتبقي في الائتلاف، حزب الخضر، دون أغلبية داخل البرلمان.