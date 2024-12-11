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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهمة باختطاف طفل من داخل مستشفى بالقاهرة لعد قدرتها على الإنجاب وإيهامها زوجها بكونها حامل.

تلقى قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بشكوى داخل أحد المستشفيات بمنطقة التبين من (ربة منزل - والدتها - مقيمتان بالجيزة)، وقررا بأنهما حال تواجدهما بالمستشفى المشار إليها لإجراء عملية جراحية لنجل الأولى طفل عمره "شهرين ونصف" قامت سيدة بإيهامهما بأنها من طاقم التمريض وقامت بمناظرة الطفل مدعية بإجراء الكشف عليه ومغافلتهما وخطف الطفل.

أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة ربة منزل- مقيمة بالجيزة-وإعادة الطفل إلى أهليته بصحة جيدة، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه بسبب عدم قدرتها على الإنجاب وإيهامها لزوجها بكونها حامل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.