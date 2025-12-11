253 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لإغاثة غزة 

غادرت 253 شاحنة مساعدات اليوم الخميس، بوابة معبر رفح الفرعية باتجاه معبر كرم أبو سالم، لإجراء الفحص اللازم قبل تسليمها للجهات الإغاثية الفلسطينية.

وأكد مصدر مطلع في معبر رفح البري لـ"الشروق" إدخال الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الطبية، والسلال الغذائية، والخيام، والمواد البترولية تباعا، وقدمت هذه المساعدات من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر.

وشملت الشاحنات 110 من منظمات الأمم المتحدة، و20 شاحنة من دولة الإمارات، و55 شاحنة مرسلة للمخيم المصري، و6 شاحنات من بيت الزكاة، و27 شاحنة من دولة قطر، و57 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى 4 شاحنات وقود غاز و6 شاحنات سولار.

وأفاد المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم، منذ 27 يوليو الماضي وحتى يوم الأربعاء الماضي، بلغ 17,400 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 215 ألف طن تقريبًا. كما أشار إلى أن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 421 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 110 آلاف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023، تم إدخال 37,412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28,584 طنًا من الغاز، و60,345 طنًا من السولار، و1,266 طنًا من البنزين، وذلك في الفترة التي سبقت توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.