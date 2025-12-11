فتحت لجان دائرتي الطالبية والعمرانية أبوابها في اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، حيث شهدت لجنة مدرسة هشام شتا حضورًا ملحوظًا من الشباب منذ فتح اللجان في الساعة التاسعة صباحًا.

ورصدت الشروق انتظام حركة التصويت منذ اللحظات الأولى، وسط تواجد مكثف من القائمين على العملية الانتخابية لتيسير دخول الناخبين.

وتعود العملية الانتخابية في دائرتي العمرانية والطالبية إلى نقطة الصفر، عقب صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بإبطال النتائج التي سبق إعلانها بالدائرة، ما استدعى إعادة إجراء جولة الإعادة من جديد.

وتشهد الدائرة منافسة محتدمة بين عدد من المرشحين الذين كانوا قد صعدوا في النتائج الملغاة، وهم محمود لملوم مرشح حزب حماة الوطن، وإبراهيم العجمي مرشح حزب العدل، والنائب الحالي محمد علي عبد الحميد الذي يخوض السباق مستقلاً، إلى جانب جرجس لاوندي.

كما يبرز المرشح السيد زغلول، الذي سبق وتقدم بطعن على النتائج السابقة، كأحد الوجوه النشطة في السباق، معتمدًا في دعايته على تاريخه في العمل داخل المجالس المحلية وخبرته السابقة في نطاق الدائرة.

وخلال يوم أمس، انتشرت شكاوى من عمليات شراء الأصوات واستخدام المال السياسي في محيط عدد من اللجان، فيما تعاملت الهيئة الوطنية للانتخابات مع البلاغات الواردة، وأحالت بعضها إلى الجهات المختصة كما أعلنت في مؤتمرها الصحفى أمس.



