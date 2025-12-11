 لافروف: خسائر القوات الأوكرانية تتجاوز مليون فرد - بوابة الشروق
الخميس 11 ديسمبر 2025 2:52 م القاهرة
لافروف: خسائر القوات الأوكرانية تتجاوز مليون فرد

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 11 ديسمبر 2025 - 2:42 م | آخر تحديث: الخميس 11 ديسمبر 2025 - 2:43 م

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن خسائر القوات الأوكرانية اليوم قد بلغت مليون فرد.

وأضاف لافروف أن روسيا سلمت أوكرانيا جثث أكثر من 11 ألف عسكري وتسلمت بالمقابل 201 جثة لعسكريين روس، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال لافروف إنه "تم تجاوز جميع حالات سوء الفهم المحتملة في المفاوضات، مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا".

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن "التفاهمات التي توصلت إليها روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، تشمل من بين أمور أخرى، حقيقة أن أوكرانيا يجب أن تعود إلى وضع محايد وغير منحاز وغير نووي".

وقال لافروف "لا أحد في أوروبا يذكر حتى الأسباب الجذرية (للصراع الأوكراني)، ولا يطالب إلا بشيء واحد، وقف فوري للأعمال العسكرية ... لتقديم الأسلحة والدعم المالي لنظام كييف".

