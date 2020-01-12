 رئيس أركان الجيش الكوري الجنوبي يزور واشنطن لتعزيز التعاون بين جيشي البلدين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس أركان الجيش الكوري الجنوبي يزور واشنطن لتعزيز التعاون بين جيشي البلدين

أ ش أ
نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 9:43 ص | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 9:43 ص

أعلنت القوات البرية الكورية الجنوبية اليوم الأحد، أن رئيس أركان الجيش سو أوك يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة تستمر حتى يوم السبت المقبل بهدف تعزيز التحالف بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن سو يعقد اجتماعات ثنائية مع نظيره الأمريكي جيمس ماكونفيل وكبار المسؤولين العسكريين، ليجدد فيها التأكيد على التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ويناقش سبل تعزيز التبادل والتعاون بين جيشي البلدين.

وأضافت القوات البرية أن "سو" يخطط لزيارة قيادة العقود الآجلة لجيش الولايات المتحدة للاطلاع على رؤيته واستراتيجيته للتحديث.

ومن المقرر أن يزور سو النصب التذكاري للجنود الأمريكيين الذين شاركوا في الحرب الكورية بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لاندلاع الحرب الكورية.

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