 بوتين يحث الأسد على دعوة ترامب لزيارة دمشق - بوابة الشروق
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بوتين يحث الأسد على دعوة ترامب لزيارة دمشق

بوتين وبشار
بوتين وبشار
أ ش أ
نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 10:46 م | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 10:46 م

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نظيره السوري بشار الأسد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة دمشق.
وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن ذلك جاء خلال زيارة بوتين المفاجئة لسوريا، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن التصريح ظهر في مقطع فيديو لمحادثة وجيزة جرت بين الرئيسين وأذاعتها قناة روسية اليوم الأحد.
وأوضح الموقع أن الفيديو يظهر فيه بوتين والأسد يتبادلان أطراف الحديث أثناء زيارتهما إلى كنيسة العذراء مريم الأرثذوكسية في دمشق، وكان الأسد يخبر بوتين بقصة القديس بولس الذي تحول للمسيحية على أعتاب دمشق، وأضاف مازحا : "إذا وصل ترامب على هذا الطريق، كل شيء سيصبح طبيعيا بالنسبة له أيضا".
وضحك بوتين ردا على الأسد قائلا : "سيتم إصلاح الأمر .. ادعوه .. وسيأتي"، وأجاب الأسد قائلا إنه مستعد لدعوة ترامب، ليرد بوتين باسما : "سأخبره".


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