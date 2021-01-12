بريتش أيروايز تواجه أكبر دعوى قضائية بسبب انتهاك خصوصية البيانات

تواجه شركة الطيران البريطانية بريتش أيروايز أكبر دعو قضائية في تاريخ بريطانيا بسبب انتهاك خصوصية بيانات عملائها عام 2018.

وبحسب شركة بي.جي.إم.بي.إم للخدمات القانونية والتي تمثل المدعين على الشركة فإن أكثر من 16 ألف شخص انضموا إلى الدعوى للمطالبة بتعويضات من بريتش أيروايز.

وقال توم جودهيد أحد شركاء بي.جي.إم.بي.إم "نحن نثق في شركات مثل بريتش أيروايز بالنسبة لمعلوماتنا الشخصية، وعليها واجب تجاه كل عملائها والرأي العام ككل للقيام بكل ما خطوة ممكنة للحفاظ على هذه المعلومات في أمان".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركة بريتش أيروايز المملوكة لمجموعة آي.أيه.جي كانت أعلنت في سبتمبر 2018 تعرض أنظمة أمن المعلومات لديها للاختراق وسرقة البيانات الشخصية والمالية لأكثر من 400 ألف عميل.

وفي العام الماضي قررت إدارة حماية البيانات في بريطانيا تغريم بريتش أيروايز 20 مليون جنيه إسترليني بسبب هذه الواقعة، وهو مبلغ ضئيل جدا مقارنة بالقيمة الأصلية التي كانت الإدارة تعتزم فرضها.

يذكر أن الدعوى القضائية الحالية مقامة ضد بريتش أيروايز منذ 2018 في حين أن الموعد النهائي لانضمام أي ضحايا إليها هو مارس المقبل، ويقول محامو المدعين إنه إذا انضم جميع ضحايا عملية القرصنة المعلوماتية إلى الدعوى، قد تدفع بريتش أيروايز تعويضات تصل إلى 800 مليون جنيه إسترليني.

وقال مكتب مفوضي المعلومات في بريطانيا، إن تحقيقاته في الواقعة أشارت إلى أن بريتش أيروايز تعاملت مع كميات كبيرة من البيانات الشخصية للعملاء دون اتخاذ إجراءات الأمان الكافية، مما عرض المعلومات الشخصية لمخاطر لا لزوم لها.