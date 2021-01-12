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تويوتا توقف الإنتاج في الصين مؤقتا بسبب نقص في المكونات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 10:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 10:26 ص

قال مصدر مطلع، إن مجموعة تويوتا موتور كورب اليابانية لصناعة السيارات، أوقفت الإنتاج مؤقتا في ثالث خطوط إنتاجها في مدينة جوانجشو بالصين، نتيجة النقص في إمدادات أحد المكونات.

 

ونقلت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية عن المصدر، الذي لم تحدد هويته، القول إن تويوتا أبلغت بعض مورديها أن توقف الإنتاج سيستمر لمدة أربعة أيام اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

 

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن فرع تويوتا في الصين الذي يعمل مع شريك محلي صيني، قد يخفض إنتاجه من السيارات خلال يناير الحالي بنسبة 30% بناء لطول فترة التوقف عن الإنتاج.

 


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