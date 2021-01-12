رئيس الوزراء الماليزي: تأجيل كافة الانتخابات في حالة الطوارئ الصحية

أعلن رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، تأجيل كافة أشكال الانتخابات خلال سريان فترة حالة الطوارئ الصحية بالبلاد حتى أول أغسطس القادم.

وقال ياسين - وفقًا لوكالة الأنباء المليزية "برناما" اليوم الثلاثاء - : "إنه لم يكن ينوي تأجيل الانتخابات ولكن العامل الأهم وراء تقديمه اقتراحًا استشاريًا لملك ماليزيا السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه بعدم حل البرلمان هو جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأوضح أن هذا القرار يتماشى مع أحد المبادئ الخمسة لمقاصد الشريعة الإسلامية ألا وهو حفظ النفس، وأن واجبه يحتم عليه بصفته رئيس الحكومة أن يعتني بالمحافظة على حياة الشعب من عدوى كوفيد-19.. مؤكدًا أنه سيتم إجراء الانتخابات فور إلغاء حالة الطوارئ تمامًا.