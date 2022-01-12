أمير المصري: شرف كبير أن أكون من سفراء منتدى شباب العالم

أعرب الفنان أمير المصري، عن سعادته بمشاركته في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، مضيفًا أن الرئيس السيسي دائمًا يدعم الشباب كما يدعم الفن.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء DMC»، عبر فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، أنه يشعر بالفخر بعد اختياره سفيرا للمنتدى، لافتًا إلى أنه لم يتوقع أن يكون المنتدى بهذا المستوى من التقدم واستخدام التكنولوجيا.

واستكمل، أن هناك دورا كبيرا في تواجد الفن داخل منتدى شباب العالم من خلال مسرح المنتدى، متابعًا: «لو مفيش فن مفيش حياة، الفن بيخلق النقاش وتسليط الضوء على المشكلات الموجودة في المجتمع».

وانطلقت، صباح الاثنين الماضي، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.